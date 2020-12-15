Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продукты. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил глава государства.

Один из документов касается спецсоглашений, которые будут заключены Минсельхозом (вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой) с производителями и торговыми сетями. Соглашения помогут снизить и поддерживать на приемлемом уровне цены на наиболее востребованные товары, в том числе на сахар и подсолнечное масло.

Договорённости будут действовать до конца I квартала 2021 года, сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, для стабилизации цен на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы Правительство поддержало внесённые ранее предложения:

Установить с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн тонн;

Ввести на такой же срок вывозную таможенную пошлину в размере 25 евро внутри квоты и 50% - сверх квоты, но не менее 100 евро;

Предоставить субсидии мукомолам на возмещение части затрат при покупке пшеницы и хлебопёкам на возмещение затрат при покупке муки.

Соответствующим постановлением Правительства утверждаются правила распределения такой финансовой поддержки. Так, мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трёх предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учётом инфляции.

Документы будут опубликованы позднее.

По словам главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, озвученные меры могут обеспечить следующие целевые показатели: стоимость килограмма сахара для поставки в розницу составит 36 рублей с НДС, а цена для розничной торговли - 46 рублей. Стоимость литра подсолнечного масла для поставки в торговые сети с учётом НДС должна снизиться до 95 рублей, а розничная цена - до 110 рублей. Цена за тонну продовольственной пшеницы в центральной части России с учётом НДС до конца 2020 года снизится до 14 тыс. рублей, а к концу февраля 2021 года - до 13 тыс. рублей.

Напомним, 9 декабря Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Глава государства заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен.

На следующий день, 10 декабря, Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Премьер-министр поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями.

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