Владимир Черкашин уходит с поста главы Уральского банка Сбербанка в советники Германа Грефа

Владимир Черкашин перейдёт в Центральный аппарат на позицию советника президента Сбербанка Германа Грефа. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин покидает свой пост после 20 лет работы. Он перейдёт в Центральный аппарат на позицию советника президента Сбербанка Германа Грефа.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, на должность председателя Уральского банка назначен глава Дальневосточного банка Дмитрий Суховерхов. Дмитрий Суховерхов окончил Ростовскую государственную экономическую академию году по специальности "Мировая экономика", до прихода в Сбербанк занимал руководящие должности в МДМ Банке. В банковской сфере он работает уже более 20 лет. В команду Сбербанка он попал в 2012 году, а в 2017 году стал председателем Дальневосточного банка.

"Под его руководством команда успешно справлялась с выполнением финансовых и качественных показателей бизнеса. На территории Дальнего Востока выстроено качественное сотрудничество с клиентами всех сегментов по развитию цифровизации", - уточняют в Сбере.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф пожелал всем главам территориальных банков упорства и решимости на новых должностях.

Владимир Черкашин Родился 27 июля 1951 года в г. Семипалатинске Казахской ССР. В 1974 году с отличием окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности инженер-экономист. В период с 1975 по 1992 годы работал инженером, аспирантом, доцентом кафедры экономики и организации предприятий машиностроения инженерно-экономического факультета УПИ. В банковской системе работает с 1992 года. В 1993-1995 годах - вице-президент АКБ содействия коммерции и бизнесу "СКБ-банк", 1995 – 2000 годах - председатель Правления СКБ-банка. С декабря 2000 года - председатель Уральского банка Сбербанка. Кандидат экономических наук. Автор 25 научных публикаций. Член Президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

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