Доходы областного бюджета в 2021 году составят 278 млрд 195 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В сегодняшнем номере "Областной газеты" опубликован закон о бюджете Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Проект бюджета был принят региональным Законодательным собранием 8 декабря.

Документ предполагает рост доходов региональной казны при сохранении дефицита на весь трёхлетний период. Так, согласно прогнозу, доходы областного бюджета в 2021 году составят 278 млрд 195 млн рублей, в 2022 году они увеличатся до 286 млрд 221 млн рублей, в 2023-м - до 304 млрд 997 млн.

Расходная часть бюджета составит 318 млрд 840 млн рублей в 2021 году, 298 млрд 778 млн рублей - в 2022 году, 314 млрд 707 млн рублей - в 2023 году.

Дефицит бюджета в следующем году составит 40 млрд 645 млн рублей. В 2022 году он сократится более чем в три раза - до 12 млрд 557 млн рублей, а в 2023 году, наоборот, заметно вырастет - до 97 млрд 101 млн рублей.

Добавим, после того, как проект бюджета был рассмотрен свердловскими депутатами в первом чтении, в документ было внесено 16 поправок. Они были связаны с направлением дополнительных средств из федерального бюджета в размере 19,1 млрд рублей, выделенные для выплат на детей от 3 до 7 лет, на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, на ежемесячную выплату, назначенную в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей по достижении трёх лет, на реформирование ЖКХ.

Напомним, на заседании Заксобрания, во время которого принимался региональный бюджет, заместитель губернатора - министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко взяла слово и поблагодарила депутатов за многолетнюю работу над бюджетным процессом. Накануне официально стало известно, что Галина Кулаченко написала заявление об уходе, однако окончательное кадровое решение ещё не принято: губернатор Евгений Куйвашев пока не подписал соответствующий документ.