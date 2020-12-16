Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с одного из предприятий Азербайджана

Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с одного из предприятий Азербайджана. Фото: Владимир Мартьянов.

Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз томатов для одного из предприятий Азербайджана. Поставка овощей возобновляется сегодня, 16 декабря.

Такое решение принято по итогам переговоров Россельхознадзора с Агентством по пищевой безопасности Азербайджанской Республики, проведённых 9, 11 и 14 декабря. На встречах с азербайджанской стороной были представлены итоги расследования случаев обнаружения карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов в томатах.

По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с предприятия ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе. Кроме того, на стадии рассмотрения находится вопрос о разрешении ввоза продукции ещё двум тепличным хозяйствам Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, временный запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджанской Республики начал действовать с 10 декабря. Отмечалось, что в импортируемой продукции неоднократно находили карантинные для стран – членов ЕАЭС объекты –южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. Только в период с 22 октября по настоящее время в плодоовощной продукции зафиксировано 17 случаев обнаружения вредителей.