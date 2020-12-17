Владимир Путин рассказал о состоянии российской экономики в 2020 году

В частности, глава государства рассказал о прибыли банковского сектора, реальных зарплатах и нефти. Фото: пресс-служба Кремля.

Свою ежегодную пресс-конференцию Президент России Владимир Путин начал с ответа на вопрос об экономическом состоянии страны в текущем году. В частности, он рассказал о прибыли банковского сектора, реальных зарплатах и нефти.

По словам Президента, падение ВВП сейчас составляет 3,6% - это меньше, чем во всех ведущих странах Евросоюза и США. Промышленное производство опустилось на 3% за счёт нефти. Он отметил, что после сделки ОПЕК+ Россия вышла на сокращение добычи нефти, что повлияло на общие экономические показатели.

"70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы ещё не полностью, но слезаем с так называемой нефтегазовой иглы. Если кто-то хочет представлять нас бензоколнкой, то это уже не имеет под собой оснований", - заявил глава государства.

Глава государства сказал, что производство сельского хозяйства за год выросло +1,8%, может быть увеличение до 2%. Прибыль банковского сектора составила 1 трлн 300 млрд рублей, что говорит об устойчивости финансовой системы.

Также Владимир Путин рассказал об уровне реальной зарплаты. По его словам, реальная зарплата подрастёт к концу года на 1,5%, однако это произойдёт при падении реальных доходов на 3%. Президент заявил, что падение реальных доходов связано с падением прибыли индивидуальных предпринимателей. Он также добавил, что уровень бзработицы в начале года 4,7%, сейчас подрос до 6,3%.

"Всё, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей, напрямую связано с поддержанием рабочих мест. Надеюсь, что в течение следующего года нам удастся выйти на прежние показатели", - подчеркнул Владимир Путин.

Государственный долг, который в начале года составлял около 70 млрд долларов, снизился на 10 млрд. "Мы меньше занимаем на внешних рынках, но регулярно обслуживаем все свои кредитные обязательства", - добавил Президент.

Объём международных резервов составлял 554,4 млрд долларов в начале года, сейчас он составляет 587,7 млрд долларов. Фонд национального благосостояния - 7,7 трлн в начале года, сейчас - почти 13 трлн.