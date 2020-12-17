Президент России назвал сроки выхода страны из "коронакризиса"

Журналистка из Екатеринбурга задала Президенту России Владимиру Путину вопрос о перспективах выхода из экономического кризиса, вызванного коронавирусом. По словам главы государства, возвращение к докоронавирусным показателям зависит от скорости начала массовой вакцинации и срокам отмены ограничений.
"По разным подсчётам, где-то к концу 2021 года - первому кварталу 2022 года мы преодолеем все экономические проблемы, которые принёс коронавирус", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки "4 канала" Екатерины Цыганковой.
При этом выход на позитивные показатели по ВВП планируется уже в следующем году. Президент призвал россиян "активно работать" для достижения поставленных задач.
Владимир Путин напомнил, что всего на поддержку граждан и промышленности в период пандемии было направлено 4,6 трлн рублей, что составляет 4,5% ВВП страны. Только на поддержку граждан было выделено 838 млрд рублей.
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