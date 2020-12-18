В России утвердили правила поддержки хлебопёков

Размер возмещения составит две тысячи рублей за тонну хлеба. Фото: Алексей Кунилов

Российским хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат на производство продукции. Правила поддержки хлебопёков утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, размер возмещения составит две тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до пяти суток. При этом, организация, получившая такую компенсацию, должна будет зафиксировать цены на свою продукцию.

Для небольших предприятий, которые выпекают около 15 тонн хлеба в сутки, объём поддержки составит порядка 1 млн рублей за месяц работы, а для крупных (от 60 тонн продукции в сутки) – более 3,6 млн рублей. Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом и региональными властями.

Отмечается, что решение о поддержке хлебопёков входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный по поручению Президента России Владимира Путина.

Напомним, 9 декабря глава государства провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Президент России заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен.

На следующий день, 10 декабря, Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Премьер-министр поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями.

15 декабря Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Для стабилизации цен на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство поддержало внесённые ранее предложения.