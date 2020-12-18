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18 декабря 2020, 14:35

Центробанк перенёс сроки перехода пенсионеров на карты "Мир"

Карта "Мир"

Центробанк РФ продлил срок зачисления пенсий на карты "Мир" до июля. Фото: Галина Соловьёва.

Центральный банк России перенёс срок обязательного зачисления пенсий и социальных выплат на карты "Мир" до 1 июля 2021 года. Это связано с действующими ограничениями по коронавирусу и рисками заражения пенсионеров.

Как говорится в официальном письме Центробанка, до этой же даты банкам рекомендуется продолжить осуществлять операции по картам пенсионеров даже после истечения срока действия. Уточняется, что гражданин имеет право отказаться от продления срока действия карт после его истечения.

Данная мера продлевается в связи с необходимостью пенсионеров находиться на самоизоляции в период действия ограничений по COVID-19.

"В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты "Мир" и получения новых карт, и в первую очередь заботились о своем здоровье. Именно поэтому было принято решение о переносе срока. Пенсии по-прежнему будут начисляться на те карты, которые есть у пенсионеров", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального банка.

На сегодняшний день около 96% всех пожилых людей, которые получают пенсии на карты, уже переведены на карты "Мир". Регулятор рекомендует банкам продолжить практику доставки пенсионерам карт национальной платёжной системы на дом.

Напомним, что изначально планировалось организовать перевод всех пенсионеров на карты "Мир" до 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии срок был продлён до 1 октября.

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