ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Фото: Алексей Кунилов.

Совет директоров Банка России вновь решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такой показатель был установлен регулятором в июле.

Годовая инфляция в России складывается выше прогноза Центробанка. В ноябре она ускорилась до 4,42% (с 3,99% в октябре), а по данным на 14 декабря достигла уже 4,7%. По итогам текущего года инфляция ожидается в интервале 4,6–4,9%, сообщается на сайте Центробанка.

Ожидается, что в 2021 году годовой темп прироста потребительских цен немного снизится, до 3,5–4,0%, а в дальнейшем показатель будет находиться в районе 4%.

С учётом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Центробанк будет оценивать наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. Соответствующие решения будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, рисков со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков.

В следующий раз ключевая ставка будет приниматься уже в новом году, 12 февраля.

Напомним, в 2020 году Банк России четыре раза снизил ключевую ставку. Это происходило в феврале (до 6% годовых), апреле (до 5,5% годовых), июне (до 4,5% годовых) и июле (до 4,25%). В сентябре этот уровень, являющийся, кстати, историческим минимумом, был сохранён. Аналогичное решение было принято и в октябре.