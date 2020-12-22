Депутаты Екатеринбурга приняли бюджет города на ближайшие три года

33 депутата проголосовали за принятие бюджета, один - против. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Екатеринбургской городской думы в ходе 45-го заседания приняли бюджет города на ближайшие три года. Вопрос прошёл без обсуждений.

Как передает корреспондент "Областной газеты", 33 депутата проголосовали за принятие бюджета, один - против.

Напомним, доходы уральской столицы в 2021 год запланированы в объёме 47,2 млрд рублей, а объём расходов - 48,8 млрд рублей.

Напомним, ранее 8 декабря Екатеринбургская городская дума утвердила в первом чтении проект бюджета города на 2021-2023 годы в первом чтении. Основной акцент в документе делается на повышение эффективности расходования средств в период пандемии и сбалансированность поступлений.

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