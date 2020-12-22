Евгений Куйвашев рассказал о сдерживании цен на продукты в регионе. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о фиксации цен на продукты в торговых сетях региона. По его словам, большое внимание этому вопросу было уделено на заседании правительства, которое состоялось на прошлой неделе.

Тогда же была сформирована рабочая группа, заявил глава региона. Он также отметил, что мониторинг цен на продукты проводится ежедневно, делаются предложения по их правкам.

"Вместе со всей страной мы мониторим [цены - прим. "ОГ"] и будем выполнять решение нашего президента", - сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также отметил, что повышение цен - явление временное.

"Мы вкладываем огромные деньги в развитие АПК, субсидирование в год - не меньше 4 млрд. Почему тогда наши коллеги начинают продавать исходя из курсовой разницы за границу? Естественно там другая моржа, другая прибыль. Мы народные деньги вкладываем в АПК и имеем право на какой-то промежуток времени помочь удержать ситуацию, связанную с резким обвалом. Мне кажется, это нормальное требование. Конечно, перегибать нельзя, и мы не будем этого делать", - заключил губернатор.

Напомним, 9 декабря Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Глава государства заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен.

На следующий день, 10 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Позже был подписан ряд соответствующих постановлений.

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