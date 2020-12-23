Два уральских предприятия попали в новый санкционный список США. Что дальше?

Для уральских предприятий санкции администрации Трампа стали мусорным документом. Фото: Павел Ворожцов

Министерство торговли и Бюро по вопросам промышленности и безопасности США объявило об очередных санкциях против российских компаний. Коснулись они, как указано в сообщении, «конечных военных пользователей». В санкционный список вошли две уральские компании – ВСМПО-Ависма и КУМЗ. Но, кажется, наши предприятия это не особенно напугало – привыкли уже.

История вопроса

Впервые наша страна столкнулась с санкциями со стороны США в 2014 году. Они последовали после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В том же году в санкционный список попал гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов (ВСМПО-Ависма является дочерней компанией Ростеха). В последующие годы тема сотрудничества верхнесалдинского предприятия с крупными международными компаниями не раз становилась поводом для беспокойства. Например, неоднократно поднимался вопрос о продолжении сотрудничества уральского предприятия с Airbus – одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире.

В 2018 году депутаты Госдумы РФ рассматривали законопроект «О мерах воздействия на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Согласно документу, предполагались контрсанкции, в числе которых – прекращение сотрудничества в атомной, ракетной и авиастроительной отраслях, ограничения на поставки определённых промышленных товаров, программного обеспечения, сельхозпродукции и лекарств. «ОГ» выпустила несколько публикаций, которые рассказывали, как данные меры отразятся на уральских предприятиях. Конечно, в центре внимания тогда оказалось ВСМПО-Ависма. Но в итоге ответные меры не затронули поставки титана за рубеж.

КУМЗ о влиянии на него американских санкций сообщал в своём годовом отчёте за 2018 год. Напомним, тогда начали действовать ограничительные меры по РУСАЛу – производителю первичного алюминия. «Данные меры вызвали не только резкий рост стоимости сырья, но и повлияли на политику закупок материалов из алюминия и сплавов, произведённых в России», – сказано в отчёте компании. В том же году министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин сообщал о том, что из-за ограничений КУМЗ не может получить необходимые комплектующие для завершения строительства второй очереди прокатного комплекса. Как позже писала «ОГ», проект всё-таки был реализован. Новый прокатный комплекс мощностью 166 тысяч тонн в год запустили в 2019 году. Общий объём инвестиций в него составил 46,2 млрд рублей.

Новый виток

22 декабря на сайте министерства торговли и Бюро по вопросам промышленности и безопасности США появилась информация о новых санкциях в отношении 103 компаний из России и Китая. Американские корпорации теперь не смогут продавать им технологии без прохождения процедуры экспортного контроля. В США новые санкции объяснили стремлением ограничить использование американских технологий для дестабилизирующих военных программ.

– Эти действия Вашингтона отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединённых Штатов на то, чтобы попытаться ослабить конкурентов на мировых рынках, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции, в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации, – прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Уральские компании новые санкции особо не напугали. Поскольку ограничения накладываются только на импорт американских технологий, очевидно, что на продажах российской продукции за рубеж этот документ никак не скажется. Что касается закупки иностранных технологий, то большинство из них мы научились создавать сами. На ВСМПО заверили, что санкции не затронут производственный процесс. Там пояснили, что на предприятии при производстве титана используются российские технологии, преимущественно – собственной разработки. На КУМЗе оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

– КУМЗ, как и ВСМПО, – достаточно независимое предприятие в плане разработок, – считает президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. – Поэтому думаю, что всё не так страшно, как может показаться, хотя и неприятно. С другой стороны, если такое крупное государство, как Америка, считает, что наши предприятия могут ему навредить, это вызывает гордость. Если бы Америка ввела запрет на поставку нашей продукции, то это было бы болезненно. Но я пока плохо себе представляю, как США может отказаться от наших поставок. У наших предприятий сейчас есть преимущество: качество у продукции высокое, а цена из-за курса рубля – низкая. Поэтому мы становимся серьёзными конкурентами для зарубежных предприятий, и они начинают с нами играть таким образом. Но нужно понимать: как только им будет что-то не нравиться, они сразу будут вводить против нас ограничения, поэтому российским предприятиям нужно искать других, более надёжных поставщиков.

Заместитель директора Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Виктория Акбердина считает, что благодаря санкциям российские предприятия и вовсе могут начать закупать технологии у отечественных производителей, что поможет развитию наших компаний.

– Если исходить из анализа опыта прежних санкций, наши предприятия серьёзно не пострадали. Министерство промышленности и науки заявляло, что им не потребовалась серьёзная поддержка, – пояснила она. – Что касается ограничений по импорту зарубежных технологий, здесь можно провести аналогию с нефтегазовыми компаниями, на них санкции уже вводились. Они переориентировались на наши отечественные предприятия, в том числе и уральские. Тем более, у нас много предприятий, занимающихся разработкой технологий для оборонно-промышленного комплекса. Их легко, в случае чего, можно заместить.

Цифры Товарооборот Свердловской области с США за 9 месяцев 2020 года снизился на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 783,8 миллиона долларов США. Америка занимает 4-е место в списке стран-контрагентов региона. Экспорт достиг 669,6 миллиона долларов.

Справка Корпорация ВСМПО-АВИСМА – крупнейший производитель титана, поставщик для многих компаний мировой авиакосмической индустрии. Выпускает около трети всего мирового титана для авиапрома. Корпорация сотрудничает с 350 фирмами в 49 странах, в том числе с такими крупными компаниями, как Boeing, Airbus, Rolls-Royce plc. Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) – один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов на территории России. В 2019 году предприятие отметило своё 75-летие. Завод поставляет свою продукцию в США, Канаду, Бразилию, Францию, Германию, Швецию, Финляндию, Италию, Испанию, Турцию и другие страны.

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