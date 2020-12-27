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Экономика
27 декабря 2020, 14:04

На поддержку стабильности региональных бюджетов выделили ещё 2,5 миллиарда рублей

Финансирование направят трём регионам, в которых поступления в доходную часть бюджета сократились из-за пандемии.

Финансирование направят трём регионам, в которых поступления в доходную часть бюджета сократились из-за пандемии. Фото: Галина Соловьева

Правительство РФ направило ещё более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, финансирование направят трём регионам, в которых поступления в доходную часть бюджета сократились из-за пандемии. Это республики Бурятия, Ингушетия и Мордовия. Также часть транша поступит в город Байконур. 

Отмечается, что деньги поступят уже до конца 2020 года. Ожидается, что эта мера поможет регионам выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Добавим, что в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено около 300 млрд рублей. Ранее Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть дополнительную финансовую помощь субъектам РФ.

Вопрос о выделении очередного транша был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 24 декабря.

Областная газета Свердловской области

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