На развитие дорожной сети в регионах направят 172 миллиарда рублей за три года

Финансирование на ремонт и строительство дорог получат 37 российских регионов. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России в ближайшие три года направит на развитие дорожной сети в регионах более 172,3 млрд рублей. Деньги пойдут на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

Правила предоставления и распределения средств утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, финансирование на ремонт и строительство дорог получат 37 российских регионов. В их числе - Свердловская область, которой выделят по 330 млн рублей в 2021 и 2022 году.

Вопрос о выделении средств был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 24 декабря.

В пояснительной записке к документу отмечается, что федеральное финансирование позволит субъектам РФ создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы.

Финансирование ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».