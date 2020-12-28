В Свердловской области подсчитали индекс «Иронии судьбы»

Тарифы на «тёпленькую» за год выросли на 3,5%. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Уральское ГУ Банка России подсчитало индекс фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В Свердловской области за год товары и услуги, ставшие символами Нового года благодаря этой кинокартине, подешевели на 10%.

Так, например, полёт в экономклассе в расчёте на 1 тыс. км стал дешевле на 27%. На снижение стоимости повлияло падение спроса на путешествия во время пандемии. Зато поход в баню за год подорожал на 5%. Причиной этого стало повышение тарифов на воду, тепло и электроэнергию. В частности, стоимость «тёпленькой» выросла на 3,5%.

Приём душа в верхней одежде по примеру Ипполита обернётся необходимостью заменить головной убор. К счастью, мужские меховые шапки подешевели, правда всего на 1%.

Дешевле стала и междугородняя телефонная связь — на 2%. Это произошло из-за падения спроса на такие услуги: в 2020 году Женя и Галя, скорее всего, вели бы переговоры по сотовой связи, передаёт пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Замороженная рыба, из которой можно сделать заливное, подешевела на 6%. Это связано с увеличением вылова рыбы в России.

«За этим шуточным показателем стоят реальные экономические процессы, влияющие на региональную инфляцию. <…> Тем не менее потребительские корзины разных семей могут существенно отличаться: одни, например, 31 декабря ходят в баню, другие катаются на лыжах, кто-то готовит на праздник заливную рыбу, а другие лепят пельмени. Поэтому разной будет и так называемая личная инфляция», – пояснил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Напомним, вноябре годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 3,87%. Это максимальный показатель за текущий год.