Свердловские власти намерены привлечь в областной бюджет кредиты на 30 миллиардов

В 2021 году правительство Свердловской области собирается привлечь в областной бюджет кредиты на сумму 30 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году правительство Свердловской области собирается привлечь в областной бюджет кредиты на сумму 30 млрд рублей. Эти деньги пойдут на частичное покрытие дефицита региональной казны и (или) погашения долговых обязательств.

Об этом говорится в постановлении правительства Свердловской области №978-ПП, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, решения о датах и размере привлечения кредитных средств примет региональное министерство финансов в ходе исполнения областного бюджета по доходам и расходам.

Ещё одним постановлением правительство региона установило предельный объём размещения государственных облигаций Свердловской области на 2021 год в объёме 25 млрд рублей, на 2022 год - в объёме 16 млрд, на 2023 год - в объёме 12 млрд.

Как писала ранее "Областная газета", в 2021 году доходы бюджета Свердловской области составят 278 млрд 195 млн рублей, расходы - 318 млрд 840 млн рублей, дефицит - 40 млрд 645 млн рублей.

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области области - министр финансов Галина Кулаченко покинула пост. Глава региона Евгений Куйвашев увеличил число членов правительства с 27 до 28 и подписал указ о разделении должностей министра финансов и замгубернатора. Назначение на обе должности будет производиться по согласованию с депутатами Заксобрания, а в случае с постом министра финансов - ещё и с Минфином РФ. И.о. министра финансов Свердловской области стал Александр Старков.