Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России заявил о наличии "элементов несправедливости" в механизме индексации пенсий. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. В частности, они обсудили индексацию пенсий для работающих граждан страны.

Напомним, с 1 января 2016 года пенсии работающим пенсионерам в России не индексируются. Данная мера была принята с целью уменьшить дефицит Пенсионного фонда.

По словам Михаила Шмакова, отмена индексации для работающих пенсионеров привела к тому, что многие из них прекращали работать.

"Они платят и взносы в Пенсионный фонд. Поэтому мы выиграли порядка 70 миллиардов на первом этапе, когда это ввели, но потеряли порядка 500 миллиардов. То есть это несопоставимо", – передаёт слова председателя ФНПР пресс-служба Кремля.

Михаил Шмаков попросил Владимира Путина вновь вернуться к этому вопросу и поручить кабмину рассмотреть проблему более внимательно, так как это является нарушением обновлённой Конституции РФ.

"Сейчас у нас в Конституции написано о том, что регулярная индексация пенсий. Там не написано каких – работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, – там просто: индексация пенсий", – отметил председатель ФНПР.

В свою очередь Президент России согласился с необходимостью рассмотреть данный вопрос более подробно и заявил о наличии "элементов несправедливости" в механизме.

"Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее вы абсолютно правы в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения. Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией", - сказал Владимир Путин.

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