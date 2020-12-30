Уральские предприятия экспортировали 7,5 тысячи тонн шоколадных конфет

Самым желанным товаром из России оказались шоколадные конфеты. Фото: Алексей Кунилов

Стоимость внешнеторгового оборота новогодних товаров превысила 25,4 млн долларов. Уральские предприниматели экспортировали за рубеж 7,5 тысячи тонн шоколадных конфет.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, стоимость экспорта новогодних товаров составила почти 15,7 млн долларов. 99% от стоимостного объёма пришлось на страны дальнего зарубежья (15,5 млн долларов), ещё 1% приходится на страны СНГ. Объём экспорта составил 7,4 тыс. тонн.

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, по сравнению с прошлым годом весовой объём экспорта новогодних товаров вырос в 10 раз, а общая стоимость экспорта выросла в 9 раз - за счёт увеличения поставок в страны дальнего зарубежья в 9 раз и в страны СНГ на 22%.

Основные экспортные поставки осуществлялись в Китай - на 15,4 млн долларов. При этом отмечается, что самым желанным товаром из России оказались шоколадные конфеты. Всего экспортировано около 500 млн штук общим весом 7,5 тыс. тонн. Спрос на игрушки из России за год вырос на 16%.

Импорт достиг 9,7 млн долларов (вес - 2,4 тыс. тонны). В уральский регион ввезено 10 млн детских игрушек, 200 тонн новогоднего и рождественского декора, 100 тонн карнавальных и развлекательных товаров, а также 48 тонн цитрусовых.

В 94% случаев товары импортировались из Китая. Также новогодние товары ввозились из Узбекистана, США, Нидерландов, Дании, Бельгии, Азербайджана, Турции, Ирана и Таджикистана.

В качестве новогодних товаров рассматриваются: детские игрушки, товары для Нового года и Рождества, товары для праздников и развлечений, шоколадные конфеты и цитрусовые - апельсины, мандарины и лимоны.