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30 декабря 2020, 13:22

Стоимость новогоднего стола в России выросла до 6 763 рублей

праздничный стол

Продукты для новогоднего стола в этом году обойдутся россиянам в среднем в 6 763 рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Продукты для новогоднего стола в России за год подорожали на 4,56%. Средняя стоимость праздничного меню достигла 6 763 рублей.

Больше всего по сравнению с ноябрём прошлого года выросли цены на картофель (+28,8%), апельсины (+24%), яблоки (+17%) и огурцы (+16%). Икра лососёвых рыб стала дороже на 11%, на столько же подорожали и рыбные консервы. Зато колбаса и курица, наоборот, подешевели — на 2,6 и 0,84 процента соответственно, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

Также стало известно, как за год изменились цены на товары, которые часто становятся подарками к Новому году. Например, шоколад стал дороже на 3,47%, коньяк — на 1,52%, мягкие игрушки — на 2,91%, книги — на 2,96%.

Напомним, ранее в Свердловской области подсчитали индекс фильма «Иронии судьбы, или С лёгким паром!». За год товары и услуги, ставшие символами Нового года благодаря этой картине, подешевели на 10%.

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Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

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