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Экономика
1 января 2021, 15:05

В России инфляция за 2020 год составила 4,9%

цены на овощи

Продукты за год выросли в цене на 6,7%. Фото: Алексей Кунилов.

В 2020 году инфляция в России достигла 4,9%. Особенно заметным был рост цен на продукты.

По предварительным данным Росстата, продукты за год выросли в цене на 6,7%, непродовольственные товары - на 4,8%, услуги - на 2,7%. Окончательные результаты оценки индекса потребительских цен будут предоставлены позже.

Отметим, что в течение последних нескольких месяцев в стране наблюдается процесс ускорения инфляции. Так, в сентябре она была зафиксирована на уровне 3,7%, в октябре - почти 4%, а в ноябре - уже 4,4%

Добавим, месячная инфляция составила 0,8%. В декабре по сравнению с ноябрём продукты стали дороже на 1,5%, непродовольственные товары и услуги - на 0,4%.

Напомним, в начале декабря Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Глава государства заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен. Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Был подписан ряд соответствующих постановлений.

Областная газета Свердловской области

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