В Свердловской области утвердили план выставочно-ярмарочных мероприятий на 2021 год

Уже известно, что Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" пройдёт в Екатеринбурге 6-9 июля. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство Свердловской области утвердило перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2021 год. В список вошли почти 70 событий, которые будут проведены при участии и поддержке властей региона.

В документе указаны тематика, места проведения, объём финансирования, количество участников и выставочных площадей мероприятий, а также называются министерства, ответственные за организацию. У некоторых выставок уже обозначены даты, у некоторых - они пока уточняются.

Так, например, уже известно, что Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" пройдёт в Екатеринбурге 6-9 июля. Ожидается, что в ней поучаствуют 48 тыс. человек.

Весной на Среднем Урале состоятся международная туристская выставка "Лето-2021", международная выставка-форум "Здравоохранение Урала", всемирный саммит спорта и бизнеса "SportAccord", летом - агропромышленная выставка "Всероссийский день поля-2021", Ирбитская ярмарка, осенью - международный туристический форум "Большой Урал", международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech.

Ещё часть мероприятий пройдут не на территории Свердловской области - в других российских регионах и даже в других странах. Среди них - Петербургский международный экономический форум, Всемирная универсальная выставка "ЭКСПО-2020" в Дубае, а также Саммит ШОС и БРИКС.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться в соответствующем распоряжении правительства Свердловской области, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Напомним, ранее в Екатеринбурге утвердили план организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок на 2021 год.