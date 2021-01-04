В Свердловской области скончалась заслуженный экономист РФ Наталья Лобанова

в 2016 году Наталья Лобанова получила почётное звание "Заслуженный экономист РФ". Госнаграду вручал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Алексей Кунилов

На 65-м году жизни скончалась заслуженный экономист РФ Наталья Лобанова. С 2005 года по 2017 год, до ухода на пенсию она занимала должность замминистра финансов Свердловской области.

Наталья Лобанова занималась финансово-бюджетной политикой. При её личном участии были разработаны проекты областных законов, а в курируемых ею отраслях (вопросы финансирования ЖКХ, благоустройства, дорожный комплекс) утверждены областные программы.

"Для коллектива минфина Наталья Николаевна всегда была открытым, доброжелательным, искренним человеком, умеющим помочь и поддержать коллег, опытным наставником и профессионалом высочайшего уровня. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Натальи Николаевны Лобановой! Светлая память!", - сообщили в минфине Свердловской области.

Наталью Лобанову похоронят на Нижне-Исетском кладбище Екатеринбурга. Прощание состоится в 12:00 6 января в Храме во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского (ул. Димитрова, 72).

Досье, предоставленное свердловским министерством финансов: Наталья Лобанова - выпускница Свердловского института народного хозяйства. Начала трудовой путь в Нижнем Тагиле, где от должности "экономист" выросла до замначальника финансового управления администрации города. С 1997 года она работала в минфине Свердловской области. Наталья Николаевна была инициатором мероприятий для легализации выплат зарплаты работникам, снижения недоимки в областной бюджет, участвовала в разработке мер экономического стимулирования муниципалитетов по повышению доходного потенциала. Она также содействовала привлечению в регион новых налогоплательщиков, разрабатывала налоговые меры поддержки для инвесторов и механизмы господдержки сельхозпроизводителей. Решала вопросы по переселению граждан из аварийного жилья, ограничению роста коммунальных платежей и открытию сети многофункциональных центров области.

Напомним, что в 2016 году Наталья Лобанова получила почётное звание "Заслуженный экономист РФ". Госнаграду вручал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.