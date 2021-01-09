Подписано постановление Правительства РФ о прожиточном минимуме не 2021 год

Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля Фото: Галина Соловьёва

Правительство России установило величину прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам на 2021 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

Напомним, ранее 30 декабря Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года.

Как рассказывала ранее «Областная газета», с этого года прожиточный минимум будет рассчитываться не исходя из потребительской корзины, а как 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Также с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как раньше.

Размер МРОТ составит 42% от медианной зарплаты — 12 792 рубля. Показатель вырастет на 5,5%.

Также подразумевается, что МРОТ будет «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного на текущий год», а выплаты по больничным — не меньше МРОТ.

Добавим, что прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет и выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.