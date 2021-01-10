В России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных

Изменения предусматривают усиление контроля за операциями с наличными от 600 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

В России усилии контроль за операциями с наличными деньгами. С 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С сегодняшнего дня обязательному контролю подлежат все случаи снятия и зачисления на банковский счёт наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью начиная от 3 млн руб. Контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды.

Это не значит, что деньги на указанную сумму нельзя будет снять со счёта юрлица или, наоборот, зачислить на него, но все сведения по таким операциям будут передаваться в Росфинмониторинг. Который в свою очередь будет принимать решение о необходимости дальнейшей передачи сведений в правоохранительные органы. При этом банки также вправе запросить данные об источниках происхождения денег.

Ранее снятие или зачисление наличных на счёт организации на сумму более 600 тыс. рублей также контролировалось, но только в том случае, если такие операции не соответствуют характеру хозяйственной деятельности компании.

Также с сегодняшнего дня обязательному контролю подлежат почтовые переводы и снятие денег со счётов абонентов сотовой связи на сумму от 100 тыс. руб.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что усиление контроля за операциями россиян с наличными на сумму более 600 тысяч рублей будет способствовать борьбе с коррупцией.