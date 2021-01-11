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Экономика
11 января 2021, 18:52

Российские застройщики смогут взять кредит под 3% при досрочном вводе соцобъектов

Стройка

На предоставление кредитов под 3% в 2021 году будет выделено около 2 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами заявил о дополнительной мере поддержки застройщиков. Для досрочного введения в эксплуатацию социальных объектов им будут предоставлять кредиты под 3%.

"Опережение графика строительства социальных объектов откроет возможность застройщикам получать льготные кредиты под 3% на завершение этих проектов. Оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из федерального бюджета", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

По его словам, на эти цели в 2021 году будет выделено около 2 млрд рублей. Таким образом Правительство планирует поддержать компании, которые строят социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам с опережением сроков.

Премьер-министр отметил, что мера поддержки позволит вводить в эксплуатацию больницы, школы и детские сады раньше назначенных сроков и обеспечить россиян необходимой для комфортного жилья инфраструктурой.

Областная газета Свердловской области

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