Больше всего за год в России подорожали крупы и макароны

Наиболее ощутимым в 2020 году был рост цен на крупу и бобовые. Фото: Галина Соловьёва.

Росстат опубликовал данные об инфляции в 2020 году. По сравнению с предыдущим годом цены на товары и услуги в стране поднялись на 3,38%.

Продукты за год подорожали на 3,91%. Наиболее ощутимым был рост цен на крупу и бобовые (+20,56%). Также заметно стали дороже макаронные изделия (+8,35%). Стоимость сливочного масла выросла на 7,15%, подсолнечного масла - на 6,06%. Овощи и фрукты стали стоить на 5,52% дороже, хлеб - на 5,42%.

Сахар-песок в 2020 году стал одним из немногих продуктов, стоимость которых снизилась. По сравнению с 2019 годом он стал на 0,29% дешевле. При этом в декабре цены на него резко подскочили - на 64,54% к уровню декабря 2019 года.

Непродовольственные товары стали обходиться россиянам дороже на 3,32%. В первую очередь подорожание коснулось табачных изделий (+9,92%), медикаментов (8,56%), а также моющих и чистящих средств (+5,1%).

Стоимость услуг в стране выросла на 2,72%. Услуги связи стали дороже на 4,93%, медицинские услуги - на 4,06%, образовательные - на 4,03%.

Напомним, ранее стало известно о годовой инфляции в декабре. Она составила 4,9%, что стало одним из самых высоких показателей за последнее время.