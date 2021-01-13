В 2020 году погрузка на СвЖД выросла на 1,3%

Грузооборот на СвЖД за год составил 211,3 млрд тарифных тонно-км (+2,8%). Фото: Галина Соловьёва.

В 2020 году погрузка на Свердловской железной дороге составила 142,6 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 1,3%.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, большую часть перевезённых грузов составили нефть и нефтепродукты. На них пришлось 39,6 млн тонн, что на 1,7% ниже уровня 2019 года. Также на магистрали перевезено 23,8 млн тонн строительных грузов (+4,3%), 16,3 млн тонн химических и минеральных удобрений (+9,2%), 12,6 млн тонн железной и марганцевой руды (+4,4%) и 10,5 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (-6,3%). Объём остальных грузов не превысил 10 млн тонн. Грузооборот составил 211,3 млрд тарифных тонно-км (+2,8%).

В целом на сети ОАО «РЖД» погрузка в прошлом году, наоборот, снизилась - на 2,7%. Она составила 1 млрд 243,6 млн тонн. Грузооборот тоже стал меньше - на 2,2% - 2544,4 млрд тарифных тонно-км.