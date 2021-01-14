В Минпромторге РФ поддержали легализацию дистанционной продажи спиртного

Сейчас легально приобрести алкоголь можно в торговых точках, заказать доставку на дом нельзя. Фото: Алексей Кунилов

Министерство промышленности и торговли России поддержало идею легализации онлайн-торговли алкоголем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо министерства авторам инициативы.

В Минпромторге считают, что на данную услугу есть спрос среди населения. Сейчас в этом сегменте, по мнению представителей ведомства, много теневых игроков. В ведомстве пояснили, что правовым регулированием будет заниматься федеральный Минфин. Министерство внесло соответствующие поправки в Правительство РФ.

Идею разрешить дистанционную реализацию спиртных напитков ранее озвучил первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Благодаря этому граждане стали бы реже выходить из дома, тем самым снизив шансы передачи инфекции.Ранее в сторону Минпромторга звучало предложение приостановить продажу алкоголя через Интернет в период новогодних каникул.

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