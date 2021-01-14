Михаил Мишустин заявил о необходимости изменения структуры российской экономики

Михаил Мишустин записал видеообращение для участников XII Гайдаровского форума – Международной научно-практической конференции "Россия и мир после пандемии". Фото: сайт Правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин записал видеообращение для участников XII Гайдаровского форума – Международной научно-практической конференции "Россия и мир после пандемии". В частности, председатель Правительства заявил, что одним из важнейших глобальных вызовов в ближайшие годы станет перестройка мирового энергобаланса.

Михаил Мишустин заявил, что в стратегии развития заложены механизмы реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в ближайшие 10 лет.

"В числе глобальных вызовов мы видим, например, начавшуюся структурную перестройку мирового энергобаланса. И хотя нефть и газ ещё долго будут играть в нём существенную роль, нельзя игнорировать смену акцентов в мировой хозяйственной системе", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он заявил, что это станет очень серьёзным вызовом для российской экономики. По мнению главы Правительства, для успешного реагирования на новые вызовы структуру экономики необходимо изменить, сделать её разнообразнее, увеличивать темпы развития производств по выпуску нефтегазохимической продукции и продолжать политику диверсификации экспорта газа, в том числе и сжиженного природного газа.

Напомним, в октябре экс-министр энергетики России Александр Новак в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week) поделился мнением по поводу роли нефти и газа в мировом энергобалансе будущего. Тогда он говорил, что эти виды топлива будут востребованы вплоть до 2050 года.

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