Принят закон, позволяющий устранить цифровое неравенство в малых сёлах региона

В регионе предстоит привести Интернет в несколько сотен сёл и деревень с населением от 100 человек. Фото: Алексей Кунилов

Власти Свердловской области смогут субсидировать работы по созданию инфраструктуры для сотовой связи в малых или отдалённых населённых пунктах. О том, что необходимые для этого поправки были приняты в федеральный закон «О связи», заявил руководитель департамента информатизации и связи области Юрий Гущин.

Ранее он рассказывал «Облгазете», что из-за необоснованных экономических затрат операторы связи не заходили в маленькие и отдалённые населённые пункты. А власти региона не могли им оказать финансовую поддержку, поскольку это противоречило федеральному законодательству. В интервью «Облгазете» гендиректор «Мотива»Алексей Артемасов такжеподтверждал, что операторы связи строят инфраструктуру для сотовой связи в небольших и удалённых деревнях и сёлах за свой счёт, не получая государственной поддержки, хотя это направление представлено в профильном нацпроекте.

В правительстве области уже разработан порядок предоставления субсидий мобильным операторам и компаниям, которые занимаются созданием инфраструктуры для сотовой связи. А также с участием депутатов сформирован список небольших и удалённых населённых пунктов, в которые необходимо провести связь, в основном это территории на севере Свердловской области.

– В настоящий момент финансирование на эту деятельность не запланировано. Но при благоприятном стечении обстоятельств мы надеемся, что уже до конца года сможем провести «пилот», – отметил Юрий Гущин. – Предполагается, что будут объявляться конкурсные процедуры, связанные с конкретными населёнными пунктами. Операторы смогут заявиться на конкурс, и компания, предложившая наилучшие условия, будет получать субсидию.

Добавим, в настоящий момент доступ к сети Интернет имеют жители населённых пунктов, где проживает свыше 200 человек. В регионе начинается аналогичная работа в деревнях и сёлах с населением от 100 человек – таких населённых пунктов на Среднем Урале несколько сотен. Предполагается, что на территории начнут работать мобильные операторы, которые в перспективе предоставят жителям и доступ к Интернету.