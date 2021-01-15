США исключили "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка

В минторге пересмотрели своё решение и признали, что включение корпорации в список было ошибочным. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство торговли США исключили корпорацию "ВСМПО-Ависма" из списка "конечных военных пользователей", которые попали под новые санкции. В минторге пересмотрели своё решение и признали, что включение корпорации в список было ошибочным.

Как сообщает издание РБК, к конечным военным пользователям относятся компании, которые, по мнению властей Соединённых Штатов, сотрудничают с вооружёнными силами своих стран. Корпорации, попавшие в данный перечень, не могут покупать у США определённые товары и технологии.

Напомним, что уральские компании КУМЗ и ВСМПО-Ависма были включены в "чёрный список" в конце декабря. Минторг пересмотрел своё решение и пришёл к выводу, что последняя корпорация не является юридическим лицом, сотрудничающим с ВС РФ.

Последним документом США убрали из списка ещё одну российскую компанию - ООО "Молот-Оружие". Такое решение связано с тем, что организация уже включена в торговый чёрный список США Entity List.

Отметим, что 11 января у ВСМПО-Ависма вновь сменился гендиректор. Им стал Дмитрий Осипов.