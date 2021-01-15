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Экономика
15 января 2021, 16:30

США исключили "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка

Завод "ВСМПО-Ависма"

В минторге пересмотрели своё решение и признали, что включение корпорации в список было ошибочным. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство торговли США исключили корпорацию "ВСМПО-Ависма" из списка "конечных военных пользователей", которые попали под новые санкции. В минторге пересмотрели своё решение и признали, что включение корпорации в список было ошибочным.

Как сообщает издание РБК, к конечным военным пользователям относятся компании, которые, по мнению властей Соединённых Штатов, сотрудничают с вооружёнными силами своих стран. Корпорации, попавшие в данный перечень, не могут покупать у США определённые товары и технологии.

Напомним, что уральские компании КУМЗ и ВСМПО-Ависма были включены в "чёрный список" в конце декабря. Минторг пересмотрел своё решение и пришёл к выводу, что последняя корпорация не является юридическим лицом, сотрудничающим с ВС РФ.

Последним документом США убрали из списка ещё одну российскую компанию - ООО "Молот-Оружие". Такое решение связано с тем, что организация уже включена в торговый чёрный список США Entity List.

Отметим, что 11 января у ВСМПО-Ависма вновь сменился гендиректор. Им стал Дмитрий Осипов.

Справка

Корпорация ВСМПО-АВИСМА – крупнейший производитель титана, поставщик для многих компаний мировой авиакосмической индустрии. Выпускает около трети всего мирового титана для авиапрома. Корпорация сотрудничает с 350 фирмами в 49 странах, в том числе с такими крупными компаниями, как Boeing, Airbus, Rolls-Royce plc.

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) – один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов на территории России. В 2019 году предприятие отметило своё 75-летие. Завод поставляет свою продукцию в США, Канаду, Бразилию, Францию, Германию, Швецию, Финляндию, Италию, Испанию, Турцию и другие страны.

Областная газета Свердловской области

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