Опубликована брошюра «Бюджет Свердловской области для граждан» на 2021 год

Ежегодная брошюра доступна на сайте регионального минфина. Фото: Галина Соловьёва

Опубликован ежегодная брошюра «Бюджет Свердловской области для граждан» на 2021 год и плановый период. Ежегодная брошюра доступна на сайте регионального минфина.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, брошюра даёт наглядное и понятное представление о региональном бюджете на 2021 год и плановый период

Она предназначена для всех, кто интересуется общественными финансами. Здесь представлена не только информация о доходах и расходах областного бюджета, но и сведения о крупнейших налогоплательщиках, о реализации национальных проектов и государственных программ, о межбюджетных отношениях и финансировании социально значимых инфраструктурных объектов региона.

Отмечается, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева, региональный минфин последовательно решает задачи, связанные с повышением открытости бюджетного процесса.

Напомним, бюджет закон о бюджете Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был опубликован в номере «Областной газеты» от 16 декабря. Проект бюджета был принят региональным Законодательным собранием 8 декабря.

Документ предполагает рост доходов региональной казны при сохранении дефицита на весь трёхлетний период. Так, согласно прогнозу, доходы областного бюджета в 2021 году составят 278 млрд 195 млн рублей, в 2022 году они увеличатся до 286 млрд 221 млн рублей, в 2023-м - до 304 млрд 997 млн.

Расходная часть бюджета составит 318 млрд 840 млн рублей в 2021 году, 298 млрд 778 млн рублей - в 2022 году, 314 млрд 707 млн рублей - в 2023 году.

Дефицит бюджета в 2021 году составит 40 млрд 645 млн рублей. В 2022 году он сократится более чем в три раза - до 12 млрд 557 млн рублей, а в 2023 году, наоборот, заметно вырастет - до 97 млрд 101 млн рублей.