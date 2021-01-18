Инфляция в Свердловской области ускорилась до рекордных для 2020 года 4,2%

Продукты на Среднем Урале подорожали на 5,68%. Фото: Галина Соловьёва.

В декабре годовая инфляция в Свердловской области достигла 4,24%. Это максимальный показатель для 2020 года.

По данным Свердловскстата, за год продукты в регионе подорожали на 5,68%. Наиболее заметным был рост цен на сахар-песок (+70,94%). В декабре его средняя стоимость достигла 47,83 рубля за килограмм. Картофель подорожал на 50,19% до 26,9 рубля, гречневая крупа - на 45,36% до 111,25 рубля, морковь - на 29,88% до 32,13 рубля, яблоки - на 22,76% до 112,03 рубля.

Непродовольственные товары приросли в цене на 4,76%, а услуги - на 1,89%.

Инфляция в Свердловской области ускоряется на протяжении последних шести месяцев. В декабре она впервые за год превысила 4%. Наоборот, самый низкий темп прироста цен был зафиксирован ещё до введения ограничительных мер по коронавирусу, в феврале (2,3%).

Фото: по данным Свердловскстата

В месячном выражении инфляция в декабре составила 0,82%, в целом за 2020 год - 3,04%.

Напомним, в России годовая инфляция в декабре ускорилась до4,9%. Показатель за весь прошлый год достиг 3,38%.