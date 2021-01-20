Госдолг Свердловской области за пять лет может вырасти до 216 млрд рублей

В новом прогнозе на конец 2021 года госдог увеличился до 115,6 млрд рублей. А на конец 2026 года – до 216 млрд рублей.Фото: Галина Соловьёва

На прошлой неделе в бюджетный прогноз области на долгосрочный период до 2030 года были внесены изменения (постановление №2-ПП опубликовано на сайте pravo.gov66.ru). Одно из них – увеличение госдолга. По сравнению с прошлогодней версией документа прогноз по госдолгу на конец 2021 года вырос с 115,6 до 161,4 млрд рублей, а на конец 2026 года – с с 87,7 до 216 млрд рублей.

В региональном министерстве финансов «Облгазете» рассказали, что прогноз был приведён в соответствие с параметрами областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Причиной роста прогноза по госдолгу стало ухудшение макроэкономических показателей, вызванное пандемией, снижение налоговых и неналоговых доходов, расходы на борьбу с коронавирусом. В ведомстве отметили, что параметры госдолга определялись исходя из предполагаемого дефицита бюджета и погашения государственного долга.

В минфине также пояснили, что сам бюджетный прогноз и его изменения утверждаются уже после принятия Закона о бюджете в течение двух месяцев со дня официального опубликования бюджета. Отдельно проект бюджетного прогноза согласовываться с ЗССО не будет. Документ представят в региональный парламент и Счётную палату области одновременно с проектом закона Свердловской области об областном бюджете на очередной год и плановый период.

Отметим, что по данным федерального Минфина, на 1 декабря 2020 года госдолг Свердловской области составлял 97,2 млрд рублей.

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