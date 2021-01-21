Антон Силуанов озвучил дефицит бюджета России в 2020 году

Объём поступивших доходов составил 18,72 трлн рублей. Фото: Галина Соловьева

Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП. Объём поступивших доходов составил 18,72 трлн рублей.

«Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 трлн рублей, или 3,8% ВВП», - приводит слова главы Минфина Антона Силуанова ТАСС.

Добавим, что на сайте ведомства опубликованы предварительные данные по исполнению основных показателей федерального бюджета за январь - декабрь 2020 года. Так, объём поступивших доходов составил 18 722 573,8 млн рублей, или 90,9% к общему объёму доходов федерального бюджета, утверждённому федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Исполнение расходов составило 22 824 412,2 млн рублей, или 116,1% к общему объёму расходов и 95,7% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учётом внесённых изменений.

Дефицит составил 4 101 838,4 млн рублей.

«Что касается расходов федерального бюджета, по итогам 2020 года они выросли более чем на четверть год к году, что отражает беспрецедентные масштабы поддержки в периоды пандемии и восстановления после снятия ограничений. По показателю прироста расходов Россия входит в топ-5 стран группы «большой двадцатки», - сказал министр финансов.

Добавим, что Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 10 978 847,9 млн рублей, или 83,4% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба - 4 751 760,7 млн рублей (86,7%), другие федеральные органы – 2 991 965,2 млн рублей (153,4%).

По состоянию на 1 января 2020 года, совокупный объём средств Фонда национального благосостояния в рублёвом эквиваленте составил 7 773 062,6 млн рублей.

По словам Антона Силуанова, фактическое исполнение бюджета оказалось лучше ожидаемого: такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов.

Напомним, в конце сентября Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Согласно документу, ближайшие три года расходы бюджета будут превышать доходы.