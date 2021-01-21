Правительство направит в регионы ещё 4,5 миллиарда рублей для сдерживания цен на муку

Ранее в России утвердили правила поддержки хлебопёков. Фото: Алексей Кунилов

Российское правительство выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Планируется, что это позволит компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы.

Об этом сегодня во время вступительного слова к заседанию правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», - приводит слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

В правительстве рассчитывают, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократить издержки на реализацию своей продукции.

«Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен. Прошу Министерство сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашения о предоставлении трансфертов», - резюмировал Михаил Мишустин.

Напомним, ранее в России утвердили правила поддержки хлебопёков, согласно которым хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат на производство продукции.