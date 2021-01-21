Сформированы цели министерства экономики и территориального развития Свердловской области на 2021 год

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области утвердило публичную декларацию своих целей и задач на 2021 год. Соотвествующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Согласно документу, на текущий год поставлены следующие цели:
- создание единой системы стратегического планирования и управления социально-экономическим развитием Свердловской области;
- создание условий для повышения качества жизни (предусматривается, в частности, совершенствование предоставляемых государственных и муниципальных услуг и внедрение механизмов инициативного бюджетирования);
- развитие отдельных направлений в сфере экономики;
- повышение темпов и обеспечение устройчивости экономического роста региона;
- повышение комфортности условий ведения бизнеса (за счёт совершенствования контрольно-надзорной деятельности и регионального налогового законодательства);
- реализация региональной составляющей нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости";
- развитие системы проектной деятельности в Свердловской области;
- реализация региональной составляющей федерального проекта "Транспортно-логистические центры" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (подразумевается создание двух транспортно-логистических центров - "Седельниково" и "Уральский").
Также документом утверждается форма отчёта о результатах исполнения программных приоритетов и индикаторов достижения целей. Эти отчёты структурные подразделения министерства должны будут заполнить четыре раза за год.