Сформированы цели министерства экономики и территориального развития Свердловской области на 2021 год

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области утвердило публичную декларацию своих целей и задач на 2021 год. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области утвердило публичную декларацию своих целей и задач на 2021 год. Соотвествующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, на текущий год поставлены следующие цели:

создание единой системы стратегического планирования и управления социально-экономическим развитием Свердловской области; создание условий для повышения качества жизни (предусматривается, в частности, совершенствование предоставляемых государственных и муниципальных услуг и внедрение механизмов инициативного бюджетирования); развитие отдельных направлений в сфере экономики; повышение темпов и обеспечение устройчивости экономического роста региона; повышение комфортности условий ведения бизнеса (за счёт совершенствования контрольно-надзорной деятельности и регионального налогового законодательства); реализация региональной составляющей нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"; развитие системы проектной деятельности в Свердловской области; реализация региональной составляющей федерального проекта "Транспортно-логистические центры" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (подразумевается создание двух транспортно-логистических центров - "Седельниково" и "Уральский").

Также документом утверждается форма отчёта о результатах исполнения программных приоритетов и индикаторов достижения целей. Эти отчёты структурные подразделения министерства должны будут заполнить четыре раза за год.