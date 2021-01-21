На днях стартует аутсорсинг на транспорте скорой помощи, но водители по-прежнему выступают против

По контракту тагильчан и жителей Горноуральского ГО будут возить 30 автомобилей, ещё три останутся в резерве. Фото: Галина Соловьёва

Уже с 1 февраля службы скорой помощи в Первоуральске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле передадут транспортные услуги в аутсорсинг. Перевозками бригад медиков и пациентов займутся машины с водителями ООО «РТ – Социальная Сфера». С компанией региональный минздрав подписал трёхлетний контракт. Однако протестные действия тагильских водителей скорой помощи продолжаются. Защиты своих интересов они ждут от Президента РФ Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

О противодействии тагильских водителей и медиков переходу транспорта скорой помощи на аутсорсинг «Областная газета» рассказывала 5 декабря 2020 года. За прошедшее время развитие получили и кампания по передаче услуг в частные руки, и борьба тагильчан с этой новацией.

Готовность №1

Согласно условиям контракта, за три ближайших года ООО «РТ – Социальная Сфера», входящая в структуру компании «Ростех», за оказание услуг получит 1,3 миллиарда рублей. Эта сумма показалась общественникам завышенной. Они сравнили цены на такие же услуги операторов в центральной России и инициировали проверку. Проанализировав представленные документы, специалисты управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области нарушений не обнаружили. Процесс перевода транспортных услуг продолжился. В штате аутсорсера должно быть 135 водителей. Большая часть работающих на станции шофёров, опасаясь остаться без работы, 26 декабря подписали трудовой договор с ООО «РТ – Социальная Сфера».

– 24 сотрудника не захотели переводиться в новую компанию. Половина из них – люди пенсионного возраста, которые собираются уходить на заслуженный отдых. Остальные имеют другую работу на станции скорой помощи, – пояснил главный врач городской станции скорой помощи Сергей Безбородов.

Тагильчане и жители Горноуральского ГО могут быть спокойны: по их вызовам медиков повезут не новички, а опытные водители, прошедшие обучение по проведению реанимационных действий и хорошо знающие территорию.

Готовятся к работе и новые автомобили. По контракту их должно быть 33. Три десятка будут работать на линии, остальные останутся в резерве. Машины прибудут в город 26 января. Они разместятся в гаражах ремонтной базы станции скорой помощи.

– На приобретение 200 машин скорой помощи, которые будут работать в Кемеровской, Самарской и Свердловской областях, в 2020 году было потрачено более 1 млрд рублей за счёт частных инвестиций, – пояснили в ООО «РТ – Социальная Сфера».

«Руки не опускаем»

Некоторые СМИ сообщили после новогодних праздников о том, что борьба тагильских водителей за сохранение статуса работников госучреждения окончена. Они явно поторопились. 14 января в администрацию Президента РФ было отправлено коллективное обращение. 32 сотрудника городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила просят президента Владимира Путина и генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить факт передачи транспортных услуг станции в частные руки. Мотивируют свою просьбу высокой стоимостью контракта, а также высокими рисками при передаче социально значимых функций коммерческой организации.

В управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан сообщили, что в перечисленных авторами организациях будут запрошены документы и материалы. Ответ будет дан до 15 марта.

Наиболее активные тагильские водители вступили в ряды межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» и выработали стратегию оборонительных действий. Работники станции пытались выйти на митинг в центре города, но разрешения на него не получили из-за пандемии. Тогда они провели народный сход, который не получил в городе широкой огласки.

Зато результативным стал одиночный пикет лидера несогласных на перевод водителей Михаила Смольникова. Он с протестным плакатом встретил 20 января у мэрии кортеж губернатора Евгения Куйвашева во время визита главы региона в Нижний Тагил.

– Я думал, что пикет «не заметят», но этого не случилось. Меня пригласили на разговор, в котором приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Договорились в ближайшие дни провести круглый стол, на который будут приглашены юристы и представители общественности, занимающиеся защитой наших прав, а также региональный министр здравоохранения Андрей Карлов. Руки не опускаем, – признался Михаил Смольников.

«Областная газета» продолжит следить за развитием событий.

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