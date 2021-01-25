В Свердловской области перепишут предпринимателей

Перепись малого бизнеса проходит раз в пять лет. Фото: Алексей Кунилов

В России стартовала перепись малого бизнеса. Она продлится до 1 апреля 2021 года. На Среднем Урале уже начали собирать данные предпринимателей.

Как рассказали в Свердловскстате, такая перепись проводится раз в пять лет. В ней участвуют малые предприятия, микропредприятия и индивидуальные предприниматели. Бизнесу задают вопросы о применяемых системах налогообложения, численности работников, стоимости средств производства и другие. Пройти перепись можно несколькими способами: на портале Госуслуг, у операторов электронного документооборота, в территориальном органе Росстата (лично или по почте) или на сайте ведомства.

– Перепись является единственным способом формирования адекватной и полной информации о показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в региональном и муниципальном разрезе. Она будет использована для выработки государственных решений и программ поддержки, – пояснили «Облгазете» в Свердловскстате.

Опрос происходит в формате сплошного наблюдения – это означает, что Росстат запросит данные у всех без исключения представителей исследуемой группы. В отличие от всероссийской переписи населения, перепись бизнеса является обязательной. Согласно статье 13.19 КоАП, штраф за отказ предоставить данные может достигать 70 000 рублей. Причём его уплата не освобождает от необходимости участвовать в исследовании.

Отметим, что согласно последней переписи, проходившей в 2015 году, в Свердловской области было зарегистрировано 87 342 малых предприятий и 86 473 ИП.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».