Новый резидент "Титановой долины" запустит производство медоборудования на Урале

Компания "Отдел медицинской техники" построит на площадке "Уктус" производственный комплекс площадью 16 тыс. квадратных метров. Фото: Павел Ворожцов.

Минэкономразвития РФ выдало свидетельство о присвоении статуса резидента ОЭЗ "Титановая долина" компании "Отдел медицинской техники". Как заявил и. о. первого замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский, компания построит на площадке "Уктус" производственный комплекс площадью 16 тыс. квадратных метров.

По словам Александра Высокинского, повышение инвестпривлекательности региона - одна из ключевых задач, поставленных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Новый резидент особой экономической зоны планирует инвестировать в будущее производство 450 миллионов рублей, будет создано 165 рабочих мест. На площадке "Уктус" будет организован выпуск вакуумных систем взятия крови с использованием новых технологий, обеспечивающих выпуск широкого ассортимента продукции на уровне лучших европейских и азиатских аналогов", - передаёт слова и. о. первого замгубернатора региона департамент информполитики Свердловской области.

Проектные работы стартуют уже в этом году, а запуск производства первой очереди - в 2023 году. Врип главы Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что появление этого производства поспособствует устойчивости системы здравоохранения всей области.

"Наши клиники получат самое современное медицинское оборудование. А близость производства к Екатеринбургу позволит нам осуществлять оснащение больниц всеми необходимыми материалами в кратчайшие сроки", - добавил он.

Появление производственного комплекса, выпускающего медоборудование, поможет удовлетворить потребности региона в обеспечении клиник медицинской мебелью и одноразовыми расходными материалами.

Медицинская отрасль является одной из специализаций ОЭЗ "Титановая долина". ООО "ЗИБУС" и ООО "РУСМЕД", являющиеся резидентами особой экономической зоны, успешно осуществляют выпуск медицинских изделий из титана и реализацией проектов по производству расходных материалов. На сегодняшний день резидентами "Титановой долины" являются 20 предприятий.

Читайте также:

"Тритон-Электроникс" может стать резидентом второй очереди ОЭЗ "Титановая долина"

За десять лет затраты на "Титановую долину" окупились на одну пятую.

В "Титановой долине" нашли замену Артемию Кызласову.