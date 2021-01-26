Кабмин определил размер вывозных пошлин на кукурузу, пшеницу и ячмень

Корректировка пошлин позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении экспортных пошлин на ячмень, кукурузу и пшеницу. Корректировка пошлин позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке.

Согласно информации, размещённой на сайте кабмина, с 15 февраля по 28 февраля тонна пшеницы будет облагаться пошлиной в 25 евро, пошлины на одну тонну ячменя и кукурузы с 15 февраля по 14 марта будут равны 0 евро. С 1 марта по 30 июня будут введены повышенные пошлины на пшеницу в размере 50 евро, а с 15 марта по 30 июня – на ячмень и кукурузу (10 и 25 евро соответственно).

Данные пошлины коснутся поставок, находящихся в пределах тарифной квоты, которая равна 17,5 млн тонн. Если объёмы экспорта зерновых превышают эту квоту, то товар будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не меньше 100 евро за одну тонну.

Корректировка вывозных пошлин должна поспособствовать снижению объёмов экспорта и подтолкнуть участников рынка к экспорту сельхозтоваров с высокой добавочной стоимостью. Данное постановление входит в перечень мер по стабилизации цен на продукты, разработанный правительством по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что в конце декабря прошлого года кабмин выделил на поддержку мукомолов и хлебопёков 4,7 млрд рублей. Средства поступят в региональные бюджеты и позволят сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

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