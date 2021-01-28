Госдолг Свердловской области перевалил за 100 миллиардов рублей. Пора паниковать?

На 1 января 2020 года госдолг Свердловской области составил 114,4 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области продолжает расти госдолг: на 1 января он достиг 114,4 млрд рублей – показатель для региона беспрецедентный. С одной стороны, понятно, что 2020 год был тяжёлым, на борьбу с пандемией ушло много средств. С другой – цифра пугает, ведь любые долги надо отдавать.

По данным на декабрь 2020 года (тогда госдолг региона был 97,2 млрд рублей), Свердловская область вошла в тройку российских субъектов с самым большим государственным долгом. Больше этот показатель был только у Москвы (201,6 млрд рублей) и Краснодарского края (104,8 млрд рублей). Как и у Свердловской области, госдолг у них составляет около трети от общего объёма бюджетных доходов.

Очевидно, что регион будет продолжать набирать долги. Недавно министерство финансов области обновило бюджетный прогноз на долгосрочный период до 2030 года, в котором прогноз по госдолгу увеличился. Так, на конец 2021 года показатель вырос с 115,6 до 161,4 млрд рублей, а на конец 2026 года – с с 87,7 до 216 млрд рублей. В ведомстве решение объяснили ухудшением макроэкономических показателей, вызванных пандемией, снижением налоговых и неналоговых доходов, расходами на борьбу с коронавирусом.

Раньше сообщения регионального министерства финансов об изменении госдолга ограничивались сухими сообщениями на сайте. Видимо, почувствовав напряжение в обществе, на этот раз ведомство опубликовало разъяснение уральских экономистов о росте долговых обязательств. Ожидаемо, они все убеждали, что ничего страшного не произошло. В качестве аргументов называлась величина бюджета области, приемлемый объём налоговых и неналоговых доходов бюджета по итогам «коронавирусного» 2020 года и другие.

– Сама по себе величина госдолга непоказательна, – ответил независимый финансовый аналитик Константин Селянин на наш вопрос, не зря ли нас успокаивают. – Относительно величины бюджета госдолг занимает примерно 35 процентов. Это средний уровень для российских регионов. Есть регионы, где госдолг превышает бюджет, например, Мордовия. Есть регионы более благополучные, это регионы-доноры: Москва, ХМАО и другие. В некоторых регионах этот показатель находится на уровне 50–70 процентов. Также госдолг можно сравнить с величиной валового регионального продукта, у нас это примерно 2,4 трлн рублей. Госдолг составляет порядка 5 процентов от этой суммы – это тоже немного. Кроме того, наш долг имеет хорошую структуру. Наличие облигаций в обороте показывает, что Свердловская область является надёжным заёмщиком, бумаги которого покупают. Доходность по ним порядка пяти-шести процентов, – считает Константин Селянин. – Сейчас обслуживание займов вполне посильно для бюджета, тревогу должно вызвать, когда долг превысит 250 млрд. Я думаю, что если в ближайшие несколько лет власти не будут резко увеличивать заимствования, тревожиться не о чем.

К слову, в 2019 году федеральный Минфин включил Свердловскую область в группу регионов с надлежащим (отметим, что всё-таки не высоким) качеством управления финансами. Итоги за 2020 год пока не подведены – остаётся только предполагать, удастся ли региону сохранить свои позиции в этом рейтинге.

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