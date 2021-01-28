Правительство РФ поддержало Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

По мнению председателя Правительства, реализация стратегии повысит привлекательность регионов России для запуска крупных инвестпроектов. Фото: Александр Зайцев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин одобрил проект Стратегии развития лесного комплекса страны до 2030 года. По мнению председателя Правительства, реализация стратегии повысит привлекательность регионов России для запуска крупных инвестпроектов.

В качестве основных целей стратегии Михаил Мишустин назвал рост эффективности лесной отрасли, увеличение её вклада в ВВП России, а также развитие экономики в рамках нацпроектов.

"[Важно, чтобы] здесь, а не за границей, открывались современные предприятия по производству бумаги, картона, фанеры, стройматериалов, биотоплива, мебели, а значит, создавались новые рабочие места, формировался спрос на продукцию смежников, росли доходы граждан и, конечно, поступления в бюджеты всех уровней", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба Правительства.

Председатель кабмина добавил, что Стратегия развития лесного комплекса также закрепляет подход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства за счёт более эффективной организации вырубок леса и уходу за лесными массивами в соответствие с наиболее успешными практиками. Это должно сделать отраслевой рынок более прозрачным, пресечь серые схемы торговли, а также внедрить в сферу современные технологии и информационные системы.

Напомним, в сентябре прошлого года Президент России Владимир Путин провёл совещание о декриминализации и развитии лесного комплекса, в рамках которого был оглашён ряд задач. В частности, российский лидер поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной древесины.