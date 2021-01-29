Как будет проходить ИННОПРОМ в Узбекистане

Выставка будет проходить с 5 по 7 апреля на выставочной площадке «Узэкспоцентр» в Ташкенте. Он располагается в двух километрах от центра города Фото: Официальный сайт выставки ИННОПРОМ

В апреле промышленная выставка ИННОПРОМ впервые состоится за пределами России, в Узбекистане. «Областная газета» рассказывает, что ожидает её участников.

В июле губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что проект «ИННОПРОМ за рубежом» будет проходить также в Индонезии и Египте. Пока на сайте ИННОПРОМа официально анонсирована только выставка в Узбекистане.

Организаторами этого ИННОПРОМа выступают российский Минпромторг и министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Кроме экспонатов стран-организаторов, будут представлены проекты Китая, Германии, Франции, Турции и других стран. Работа выставки будет вестись по нескольким направлениям: машиностроение, металлургия, энергетика, химия, фармацевтическая и медицинская продукция.

Среди спикеров форума заявлены министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, губернатор Евгений Куйвашев, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и другие. Мероприятия будут проходить в нескольких форматах: специализированные сессии, посещение крупных производственных площадок, мастер-классы для студентов и молодых специалистов. Также на ИННОПРОМе будет работать так называемая «биржа контактов» – встречи представителей бизнеса для обсуждения дальнейшего делового сотрудничества.

Узбекистан входит в топ-10 стран, с которыми сейчас сотрудничает Свердловская область. Основной задачей выставки организаторы называют установление новых контактов со странами Средней Азии. В частности, ожидаются делегации из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Пакистана и других стран. Планирует усиливать международные партнёрские связи и Свердловская область. Ранее министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов рассказывал, что регион собирается ещё до выставки оформить пакет предложений по сотрудничеству и представить его узбекским партнёрам. В Ташкенте, на ИННОПРОМе, будут вестись уже более предметные деловые переговоры.

Напомним, что традиционный ИННОПРОМ также пройдёт в этом году и в Екатеринбурге. Состоится он 6–8 июля.

Цифры На ИННОПРОМе в Узбекистане будут участвовать более 100 экспонентов.

Ожидаются делегации из 20 стран.

Выставка займёт 10 тысяч квадратных метров.

Заявлено около 15 мероприятий.

Предполагается, что в рамках выставки пройдёт более 200 деловых встреч.

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