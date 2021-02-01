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Экономика
1 февраля 2021, 19:44

К 160-летию Банка России в Екатеринбурге открылась выставка про деньги

Выставка Время Деньги

Посетить выставку можно с 1 по 28 февраля. Фото: Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В.П Крапивина

В Свердловской области открылась фотовыставка «Время и деньги». Проект, приуроченный к 160-летию Банка России, заработал в Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи им. В.П Крапивина.

Как рассказали в Уральском главном управлении Центробанка России, экспозиция рассказывает об истории развития денег с древних времён и до наших дней. В частности, на выставке можно узнать, как менялась система защиты денег от подделки.

Также же посетители узнают, когда в России появились первые фальшивые купюры, какую роль сыграл в защите российских монет от поделок Исаак Ньютон и почему деньги начали выпускать цветными.

«Выставка познакомит посетителей с деятельностью и историей Банка России, которая неразрывно связана с историей денежного обращения в стране. Екатеринбуржцам она будет интересна ещё и тем, что рассказывает об Иване Шадре, именем которого названо Свердловское художественное училище. Художник-скульптор создавал образы для советских денег», — отметили организаторы проекта.

Посетить выставку можно с 1 по 28 февраля.

Областная газета Свердловской области

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