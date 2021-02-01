Владимир Путин поручил защитить права непрофессиональных инвесторов

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание о банковской сфере и состоянии финансового рынка по итогам 2020 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание о ситуации в банковской сфере и на финансовом рынке. Глава государства поручил обратить особое внимание на защиту прав непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги.

Российский лидер в ходе совещания заявил, что сейчас вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, из-за чего такие виды инвестиций, как покупка ценных бумаг развиваются более активно. При этом подобные банковские вклады являются более рискованными.

"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Он отметил, что в России наблюдается общее смягчение кредитно-денежной политики. По словам главы государства, это позволит уверенно миновать кризис и привести российский банковский сектор в качественно новое состояние.

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