Долги уральцев по ипотеке за 2020 год выросли почти на 40 процентов

За 2020 год уральцы взяли более 60 тысяч ипотек. Фото: Галина Соловьева

Ипотечное кредитование продолжает бить рекорды. В Банке России сообщили, что задолженность физических лиц по предоставленным ипотечным кредитам (то есть сумма средств, которую заёмщики должны выплатить банкам) в стране к 1 января впервые превысила 9 трлн рублей.

В Свердловской области этот показатель за 2020 год составляет 288,4 млрд рублей – это 20,8 процента больше, чем по итогам 2019 года. При этом количество выданных ипотечных кредитов выросло на 37,8 процента, а их объём и вовсе вполовину. Остаётся только предполагать, когда закончится ипотечный бум и к каким последствиям он приведёт. Причин повышенного спроса на ипотеки в кризис было несколько:

- Серьезное влияние на ипотечный рынок в 2020 оказала государственная программа льготной ипотеки — ставка от 6,5% процентов. Программа работает до 1 июля 2021 года и подогревает отложенный из-за коронавируса спрос, так что первую половину 2021 темпы выдачи жилищных кредитов будут высокими, - объясняет управляющий Альфа-Банком в Свердловской области Елена Разумовская. - Вторым важным фактором выступила низкая стоимость кредитов. Таких низких ставок на ипотечные кредиты никогда не было на рынке. Третья причина — кризис. Многие помнят кризисы прошлых лет и традиционно вкладываются в недвижимость. Во вторую половину 2021 мы будем наблюдать возможное небольшое снижение спроса на ипотечные кредиты, потому что основной спрос будет удовлетворен в первом полугодие 2021 года.

Объём просроченной задолженности тоже вырос, но пока опасений не вызывает. В 2020 году этот показатель в регионе увеличился на 9 процентов, пока это менее процента от общего объёма кредитов. Но очевидно, что заёмщики, которые оформляли кредиты в прошлом году, ещё не успели перейти в категорию «проблемных». Можно предположить, что у ажиотажного спроса могут быть отсроченные последствия.

– Общий объём просроченной задолженности действительно несколько вырос в Свердловской области, и произошло это, поскольку выросла в целом задолженность по ипотечному жилищному кредитованию. Причём если задолженность по сравнению с декабрём 2019-го выросла почти на 21 процент, то просрочка – всего на 9 процентов, – считает начальник Экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков. – Обычно решение по ипотеке заёмщики принимают ответственно. Поэтому ждать увеличения количества проблемных кредитов не приходится. Кроме того, сейчас существует закон об ипотечных каникулах, он является хорошим инструментом, позволяющим компенсировать временные трудности заёмщиков.

Зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Болотин соглашается с тем, что серьёзных проблем с ипотечными кредитами, взятыми во время кризисного 2020 года, быть не должно.

– Чем ниже ставка по кредиту, тем он менее рискованный, потому что платежи по нему ниже. Банки очень сильно изменили требования к заёмщикам во втором квартале 2020 года, во время локдауна. Потом они начали постепенно смягчаться, потому что все увидели, что ничего страшного не произошло, а экономика продолжила функционировать, – рассуждает он. – Я согласен, что темпы выдачи ипотеки в 2021–2022 годах существенно упадут, потому что люди, которые хотели взять ипотеку в ближайшей перспективе, сделали это, а новые ипотечные заёмщики ещё не созрели.

Ипотека в Свердловской области в цифрах

Количество ипотек Объём ипотек Задолженность Просроченная задолженность 2019 год 43670 шт. 89,8 млрд 238,7 млрд 2,1 млрд 2020 год 60163 шт. 136,6 млрд 288,4 млрд 2,3 млрд Рост +37,8% +52% +20,8% +8,6%

По данным Уральского ГУ Банка России