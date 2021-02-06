Автоматическое продление действия лицензий в ряде сфер деятельности одобрили ещё на год

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Кремля

В 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде отраслей будет снова продлеваться автоматически. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документа опубликован на сайте кабмина. Как сообщает пресс-служба российского правительства, постановление продлевает срок действия меры в отношении отдельных разрешений ещё на год. Речь идёт о таких социально значимых отраслях, как медицина, фармацевтика, а также образование, экология и охрана труда. Ожидается, что принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений.

Напомним, в прошлом году по решению Правительства был продлён срок действия 41 тыс. лицензий и других разрешительных документов, а также перенесены сроки подтверждения соответствия обязательным требованиям в отношении более 1 млн иных разрешений.

В частности, на 12 месяцев автоматически продлились разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых истекал в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

В кабмине отмечают, что это решение позволило сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти.

Решение об автоматическом продлении лицензий и других разрешительных документов Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 25 января.

«В этот раз мера коснётся порядка десяти сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления», – подчеркнул председатель Правительства.