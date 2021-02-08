В Екатеринбурге постоят образовательный центр по подготовке кадров в сфере IT

Фото: Владимир Мартьянов

К 2024 году в Екатеринбурге появится новое образовательное учреждение, где ежегодно будут обучать около 5 тысяч человек самого разного возраста – от школьников до представителей старшего поколения. Соглашение о создании так называемого «Акселератора ИT-компетенций» на днях подписали СКБ Контур и Уральский федеральный университет.

Здание, где будет проходить обучение, построят рядом с действующим офисом СКБ Контура в микрорайоне Широкая Речка к 2024 году. Подготовкой кадров будут заниматься преподаватели УрФУ, но акцент в работе будет направлен на практическую составляющую – решение реальных задач реальных предприятий.

– Поэтому в образовательном процессе будет задействован не только СКБ Контур, но и другие компании сферы IT. Они будут разрабатывать учебные программы, предоставлять преподавателей и формулировать практические проекты, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе СКБ Контура. – В составе «Акселератора ИT-компетенций» будет также работать учебно-методический центр и аттестационный центр, которые позволят тиражировать лучшие практики в регионе. А также при необходимости подтверждать уровень квалификации выпускников или специалистов сферы IT, что может быть актуально для государственных предприятий.

Предполагается, что к проекту смогут присоединиться представители российского и международного академического сообщества, а также информационно-коммуникационные компании.

Напомним, к 2030 году в микрорайоне Широкая Речка рядом с действующим офисом СКБ Контура должен появиться научно-технический центр «Контур-Парк». Как ранее пояснила «Облгазете» операционный директор компании Светлана Стрельникова, несмотря на экономическую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, СКБ Контур не будет замораживать свой инвестпроект. Помимо образовательного центра здесь расположатся офисы IT-компаний, парк и скалодром международного уровня.