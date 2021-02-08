Продукты в России за год подорожали на 7%

Крупа и бобовые за год подорожали на 20,77%. Фото: Галина Соловьёва.

В январе годовая инфляция в России ускорилась до 5,19%. Рост цен на продукты достиг 7,03%.

Согласно данным Росстата, наиболее заметно за год выросли цены на сахар-песок (+64,01%), подсолнечное масло (+26,17%), крупу и бобовые (+20,77%), куриные яйца (+18,05%), овощи и фрукты (+16,33%), макаронные изделия (+12,92%), а также на хлеб (+7,47%).

Непродовольственные товары подорожали на 5,1%. Особенно заметным был рост цен на медикаменты (+9,72%), табачные изделия (+8,28), электротовары и другие бытовые приборы (+6,78%), стройматериалы (+6,27%), моющие и чистящие средства (+6,1%).

Стоимость услуг повысилась в среднем на 2,84%. Пользование городским пассажирским транспортом стало обходиться россиянам на 5,72% дороже, чем годом ранее. Санаторно-оздоровительные услуги стали дороже на 4,49%, медицинские - на 4,3%, жилищно-коммунальные - на 3,35%.

В декабре 2020 года годовая инфляция в стране составляла 4,9%, по итогам целого года - 3,38%.

Напомним, на прошлой неделе Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Глава министерства заявил, что цены на масло и сахар стабилизировались. Как показывают данные официальной статистики, по сравнению с декабрём прошлого года сахар стал стал дешевле на 1,62%, а подсолнечное масло всё же немного подорожало - на 0,08%.